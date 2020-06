Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: O noua avertizare Cod rosu de inundatii pentru raul Prut a fost emisa de hidrologi, pentru sectorul din aval de Oroftiana - amonte de Stanca Costesti, aceasta fiind valabila pana duminica la pranz.

- Premierul Ludovic a declarat la Brasov ca prioritatea zero trebuie sa fie investitiile in infrastructura. “In urmatoarea perioada, daca vrem sa ne modernizam, daca vrem sa crestem standardul de viata pentru fiecare roman, daca vrem sa asiguram chiar si unirea tuturor provinciilor istorice,…

- Romania va pune accent pe dezvoltarea infrastructurii energetice si pe masuri adresate energiei regenerabile, cu scopul de a asigura tranzitia catre o economie cu nivel redus de carbon, a afirmat secretarul de stat in cadrul Ministerului Economiei, Dan Dragos Dragan, la dezbaterea privind Strategia…

- De anul trecut, de cand se afla din nou la Putere, PNL si premierul Ludovic Orban ii „bombardeaza” pe romani cu informatii din care rezulta ca guvernarea ar fi una extraordinara, cu rezultate spectaculoase. Acum, am primit si vestea ca vin de Uniunea Europeana peste 33 de miliarde de euro, din care…

- 98 de romani au fost repatriați vineri cu doua curse speciale Tarom, din Olanda și Austria. Cetațenii erau izolați pe teritoriul celor doua state straine din cauza restricțiilor luate impotriva coronavirusului și nu mai aveau posibilitatea sa ramana acolo, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.„In…

- INS anunța o rata a inflatiei in scadere la 2,7%, in aprilie, dar precizeaza ca a schimbat modul de calcul dupa inchiderea unor activitați din cauza pandemiei Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au…

- Orban anunța un numar record de romani care s-au intors in țara, de la izbucnirea pandemiei in Europa: “Exista un risc de crestere a somajului pana la 6%” Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca, din data de 23 februarie s-au intors in tara 1.279.000 de cetateni romani, precizand,…

- Antreprenorul Stefan Mandachi a reusit sa stranga din donatii un milion de euro pentru sprijinirea sistemului medical din Suceava, greu incercat de pandemia de coronavirus. Suceveanul sustine ca suma este record, fiind cea mai mare stransa vreodata in Romania, intr-o campanie umanitara, de catre o persoana…