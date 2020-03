Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile pregatesc o rectificare bugetara care ar putea fi aprobata de Guvern saptamana viitoare, principalele resurse urmand sa fie directionate catre Ministerul Sanatatii, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Vom face o rectificare bugetara. Sper sa fie gata saptamana…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni, ca nu este nevoie de niciun fel de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze linia de credit pentru investitii sau capital de lucru. De asemenea, Citu a anuntat ca, in cel mult 48 de ore, va anunta o solutie pentru clientii…

- Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din Uniunea Europeana pentru a accesa aceste facilitati, scrie sambata ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Adevarul este ca de saptamana viitoare…

- Impactul pachetului de masuri pregatit pentru sustinerea economiei Romaniei in aceasta perioada va fi de aproape 2% din PIB, a anuntat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, potrivit Agerpres."Avem un pachet de masuri care se definitiveaza si cred ca va fi un pachet substantial…

- Florin Cițu, ministru interimar de Finanțe și premier desemnat, a anunțat ca Romania are resursele fiscale necesare pentru a lupta cu coronavirusul și a precizat ca a efectuat plați de 620 de milioane de lei catre Ministerul Sanatații.Cițu are la ora 16 prima reuniune a Grupului de LucruInterinstituțional…

- Adeverinta de venit va fi transmisa in format electronic institutiilor din subordinea Ministerului Muncii, a scris, ieri, pe propria pagina de Facebook, ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, si premier desemnat, potrivit Agerpres. „Inca o veste buna pentru toti romanii. Fara curierat intre…

- Romania este astazi mai expusa infecției cu coronavirus decat in urma cu 48 de ore, este avertismentul lansat de Vlad Mixich, expert in politici de sanatate și membru in conducerea Agenției Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca, care susține intr-o postare pe Facebook ca autoritațile romane…

- Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la postul de televiziune Digi 24."'Prima Casa' exista, functioneaza, are plafon doua miliarde…