Stiri pe aceeasi tema

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in legatura cu cresterea indicelui ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, care a ajuns la 2,28%, ca pe aceasta tema va avea loc o intalnire, saptamana viitoare, intre…

- Potrivit Administrației Prezidențiale, la intalnirea de miercuri de la Palatul Cotroceni participa Mugur Isarescu și Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR. De asemenea, vineri la ora 11.00, are loc a doua runda de discuții cand șeful statului urmeaza sa se intalneasca cu prim-ministrul Viorica…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri pe piata interbancara la nivelul de 2,42%, de la 2,28% cat era marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceasta este a patra zi consecutiva de…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 24 octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat o intalnire,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si cu premierul Viorica Dancila Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei,…

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei, seful statului isi exprima speranta ca, dupa discutiile cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, miercuri, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. La intalnire vor participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si prim-viceguvernatorul institutiei, Florin Georgescu.Intalnirea va avea loc miercuri, la ora…