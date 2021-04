Stiri pe aceeasi tema

- “In vederea informatizarii si flexibilizarii mecanismelor de implementare a schemelor de ajutor de stat, Ministerul Finantelor anunta lansarea platformei on-line de tip ”monitoring tool”, prin intermediul careia operatorii economici pot transmite toate documentele necesare accesarii unui ajutor de stat…

- Primaria Sinaia a anunțat noi restricții in vigoare de duminica, 11 aprilie, dupa ce incidența cumulata de coronavirus a depașit 4 cazuri active la 1.000 de locuitori. Masurile sunt prevazute in Hotararea adoptata joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, potrivit realitateadeprahova.net…

- ​Toate localitatile vor putea permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in perioada 1 mai – 2 mai 2021, adica in noaptea de Paște, in intervalul orar 20.00 – 5.00 pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase, se arata in Hotararea de Guvern privind prelungirea starii…

- Motorola anunta lansarea lui moto g100, cel mai rapid dispozitiv din gama moto g, echipat cu un procesor Qualcomm Snapdragon din seria 8 si alte specificatii, care-l includ in gama flagship killer.

- Programul „Noua Casa” va suferi modificari. Potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica la Ministerul Finanțelor, romanii care vor dori sa achiziționeze o locuința prin acest program vor avea o noua obligație. Concret, beneficiarii programului vor fi obligați, dupa adoptarea Hotararii…

- Premierul Florin Cițu a ajuns la Palatul Victoria pe jos, in „Vinerea Verde”, campania lansata de ministerul Mediului pentru a incuraja angajații din instituțiile publice sa foloseasca transportul alternativ. De asemenea, mai multi ministri s-au alaturat campaniei si au lasat masinile in parcare. Premierul…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri a sustinut prelungirea programului IMM INVEST pana la 30 iulie 2021 si ca a introdus o serie de completari, precum extinderea categoriilor de beneficiari si modificarea criteriului de eligibilitate. "Sprijinirea…

- „In hotararea Comitetului pentru Situații de Urgența a aparut o propunere pentru operatorii economici care nu respecta normele de combatere a pandemiei. Din pacate, chiar daca unele restricții au ramas in vigoare, sunt foarte mulți care nu respecta regulile. Am modificat: li se va suspenda activitatea…