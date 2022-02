Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca a cerut ANAF sa-i prezinte soluții de simplificare a Declarației Unice privind impozitul pe venit. „Le-am cerut celor de la ANAF sa-mi prezinte o soluție de simplificare la tot ce inseamna partea declarativa din partea contribuabililor.…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu și Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, au discutat marți cu reprezentanții FNGCIMM și ai FGCR despre pachetul de masuri guvernamentale pentru sprijinirea mediului de afaceri.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a vorbit la Digi24 despre pensionarea decreteilor, care ar trebui sa aiba loc in anul 2032, sugerand ca plafonul actual de 9,4% din PIB ar putea fi insuficient in contextul unui numar de cateva milioane de pensionari.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a primit in trecut 25.000 de lei pentru articole in care a promovat compania de tehnologie chineza Huawei. Caciu este, in virtutatea funcției, membru al Consiliului Superior de Aparare a Țarii. Adrian Caciu a justificat propaganda pro-chineza ca pe un simplu contract…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, ieri, ca proiectul legii bugetului de stat pe anul viitor si cel al asigurarilor sociale vor fi depuse maine la parlament pentru dezbatere si vor fi aprobate fie inaintea Craciunului, fie imediat dupa. El a precizat ca se fac ultimele verificari si corelatii,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a susținut, joi, ca bugetul pe anul viitor va fi construit in asa maniera incat sa nu fie introduse taxe noi. “Orice analiza si modificare a regimului fiscal va fi facuta in mod predictibil, doar in urma unui dialog cu mediul privat”, a transmis ministrul. “M-am intalnit…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- Noul ministru al Finanțelor, Adrian Caciu, l-a criticat fațiș pe edilul Capitalei, Nicușor Dan. Pe care l-a aratat cu degetul, dand de ințeles ca nu e gospodar. „Sa știți ca Primaria Capitalei are bani”, a susținut oficialul guvernamental, intr-o conferința de presa, de la Palatul Victoria. In contextul…