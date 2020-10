Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Florin Citu, anunta ca a decis, dupa discutii cu premierul Ludovic Orban, sa propuna in urmatoarea sedinta de guvern scutirea de la plata impozitului pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului pentru contribuabilii din sectorul HoReCa. De asemenea, el mai afirma ca septembrie…

- ”Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor activitati (restaurante, hoteluri, baruri), dupa discutii cu premierul Ludovic Orban am decis sa propun in urmatoarea sedinta de guvern SCUTIREA…

- Anuntul fusese facut si joi, de catre ministrul Finantelor si premierul Orban, dar detaliile au venit vineri de la Citu, care a postat stirea pe pagina sa de Facebook. "Vești fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarșitul anului! Pentru…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Vesti foarte bune din economia reala! Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Vesti foarte bune din economia reala! Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. ‘Vesti foarte bune din economia reala! Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Vesti foarte bune din economia reala! Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook.