- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi, intr-un interviu radiofonic, ca Guvernul a luat in calcul cele mai sumbre scenarii pentru anului viitor, care nu va determina insa autoritatile sa inchida din nou economia.

- Rata de infectare cu COVID in București este 2,89, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, joi, ca autoritațile se pregatesc de intrarea in scenariul roșu in București: NU va programați concediile in aceasta iarna! Raed Arafat avertizeaza “La nivelul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, este optimist, dupa ce Institutul Național de Statistica a revizuit pozitiv cu 0,2 puncte procentuale dinamica PIB in trimestrul II din 2020. Cițu susține ca aceste date dovedesc faptul ca strategia adoptata de Guvern a funcționat și se susține scenariul revenirii…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a transmis investitorilor ca o crestere a punctului de pensie nu va fi permisa peste ceea ce s-a putut realiza pana in acest moment, transmite Agerpres. Florin Citu a precizat ca "Guvernul a facut un lucru unic in Uniunea Europeana, si cred ca in lume, sa cresti cheltuielile…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti, la Iasi, ca in trimestrul trei economia Romaniei isi va reveni, iar toate estimarile, atat cele nationale cat si internationale, preconizeaza o crestere pentru anul viitor.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Potrivit ministrului, in trimestrul trei economia Romaniei isi va reveni, iar toate estimarile, atat cele nationale cat si internationale, preconizeaza o crestere pentru anul viitor. "Economia va reveni din trimestrul trei. Iar tot Institutul National de Statistica a prezentat datele in comertul cu…

- Datele de la Institutul National de Statistica si Eurostat arata ca revenirea in „V” a economiei este o certitudine, susține ministrul Finantelor, Florin Citu. El spune ca a realizat economii de 100 de milioane de euro prin scaderea dobanzilor.

- Revenirea in ''V'' a economiei este o certitudine si toate datele oficiale de la Institutul National de Statistica si Eurostat confirma acest scenariu, sustine ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Am promis si am livrat. Am spus ca fac totul ca economia sa aiba o revenire in 'V'.…