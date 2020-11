Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor anunța ca a inceput disucțiile cu bancile pentru prelungirea suspendarii platii ratelor si dupa 1 ianuarie 2021 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat luni ca doreste sa gaseasca o formula de prelungire a suspendarii platii ratelor bancare si dupa 1 ianuarie 2021, in prezent…

- Florin Citu a anuntat ca in urmatoarea perioada va incepe un program-pilot pentru e-Facturare, care va aduce la buget venituri de circa 20 de miliarde lei. Ministrul de Finante a adaugat ca nu vor exista executari silite pentru companii pana pe 25 decembrie si va fi luata masura extinderii termenului…

- „Ordonanta chiar daca se publica dupa 25 octombrie, permite reesalonarea acestor datorii acumulate de la inceputul starii de urgenta pana la 25 octombrie. Companiile au pana pe 15 decembrie sa faca aceasta cerere de reesalonare pentru anul viitor. Nu vor fi executari silite pana la 25 decembrie. Toto…

- Premierul Ludovic Orban l-a intrebat pe ministrul Florin Citu ce se va intampla dupa data de 25 octombrie cu obligatiile bugetare, deoarece exista o anumita ingrijorare in randul mediului de afaceri din acest motiv. “Am fost la mai multe reuniuni cu mediul de afaceri si exista o anumita ingrijorare…