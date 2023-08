Ministrul Finanțelor, anunț despre noile măsuri fiscale. Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, avertizeaza ca deficitul bugetar reprezinta o “amenințare serioasa pentru viitorul” Romaniei și anunța un pachet de masuri menit sa aduca o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei incepand cu anul 2023. Marcel Boloș avertizeaza asupra deficitului bugetar Masurile fiscale inca nu au fost stabilite definitiv și nici nu au fost facute simulari finale, dar se urmarește evitarea perturbarii mediului de afaceri și a populației. Ministerul Finanțelor analizeaza impactul diferitelor propuneri fiscale și bugetare pentru a asigura o consolidare echilibrata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

