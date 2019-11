Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca o serie de programe, printre care și „Prima Casa” se afla in analiza in acest moment pentru a putea vedea daca au adus sau nu plusvaloare.

- Orice constructie de buget trebuie facuta avand in vedere tratatele internationale semnate de Romania, respectiv Tratatul de la Maastrich si Pactul Fiscal, pentru ca altfel va trebui sa facem derogari de la lege, a declarat joi seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor, a declarat in prima conferința de presa de la preluarea mandatului ca in privința salariilor profesorilor actuala legislație va fi pusa in aplicare. Salarii bugetari 2020. Ministrul Finantelor a declarat joica salariile cadrelor didactice vor crește anul viitor așa…