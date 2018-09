Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a explicat, miercuri, la Berlin, de ce Romania nu susține un buget separat pentru zona euro, dar va face tot posibilul pentru protejarea pieței financiare locale, potrivit Mediafax.

„Nu susținem un buget separat pentru zona euro, mai ales acum, cand Uniunea Europeana se confrunta cu diverse provocari și are nevoie, mai mult ca oricand, de unitate. De aceea, statele membre UE trebuie sa promoveze o abordare de jos in sus prin care politicile sa reflecte agenda reala a cetațenilor, cum ar fi deficitul de forța de munca in statele central…