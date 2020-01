Stiri pe aceeasi tema

- "Ordonanta care va permite ANAF sa ridice acele popriri de pe conturi are nevoie de modificari la Codul de procedura fiscala, va fi, cred, în sedinta de guvern de marți", a spus Cîtu dupa întâlnirea cu parlamentarii PNL. El a subliniat ca în acest an…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a anuntat ca marti, cel mai probabil, va fi adoptat in sedinta de guvern actul normativ care obliga ANAF sa ridice popririle pe conturi. "Ordonanta care va permite ANAF s...

- "In calitate de deputat liberal voi depune maine (luni - n.r.) la Parlamentul Romaniei o propunere legislativa de modificare si completare a Codului de Procedura Fiscala, astfel incat ANAF va avea obligatia expresa de a ridica imediat popriile pe conturi bancare ale debitorilor, in situatia in care…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, anunta ca luni va depune la Parlament o propunere legislativa de modificare si completare a Codului de procedura fiscala, astfel incat ANAF sa aiba obligatia expresa de a ridica imediat popririle pe conturi bancare ale debitorilor, in situatia in care contribuabilii…

- Procesul de privatizare a companiei aeriene AirMoldova de catre Civil Aviation Group SRL contra unei sume de 50 de milioane de lei, a fost realizat cu abateri de la cadrul normativ, iar deficiențile au influențat modul de evaluare a obiectului suspus privatizarii, astfel prețul cu care a fost vanduta…

- Vicepremierul Raluca Turcan detine, potrivit declaratiei de avere, un apartament de 102 mp in Sibiu, achizitionat in anul 2017 alaturi de sotul ei, Valeriu Turcan, doua terenuri si un autoturism. Potrivit...

- Site-ul de fact-checking „Factual” a verificat raspunsul Vioricai Dancila la întrebarea Hotnews, referitoare la angajarea fiului sau la Curtea de Conturi, și a pus cap la cap toate elementele poveștii.​În timpul dezbaterii de aseara cu Viorica Dancila, jurnalistul…

- Europarlamentarul USR Clotilde Armand a publicat, joi, pe Facebook, o lista cu numele copiilor unor membri PSD și ALDE, despre care susține ca sunt angajați in funcții publice."Las și eu lista aceasta Guvernului Orban. Sper sa-i fie de folos", a notat europarlamentarul USR, pe Facebook.…