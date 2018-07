Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorivici, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu seful ANAF, Ionut Misa, pentru a transa controversa pe tema imobilului din Sibiu pierdut in instanta de familia presedintelui Klaus Iohannis in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri seara, ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu președintele ANAF, Ionut Misa, pentru a pune capat controversei pe tema imobilului din Sibiu pierdut in instanta de familia presedintelui Klaus Iohannis, transmite…

- Șeful ANAF, Ionuț Mișa, a avut termen 24 de ore, pana astazi, la ora 14,00, sa ii raspunda in scris ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici daca are dovezi ca a cerut la Cartea Funciara daca fostul imobil, din Sibiu, al președintelui Klaus Iohannis a intrat in proprietatea statului. Raspunsul a sosit…

