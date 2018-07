Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a anuntat recent ca amnistia fiscala este o masura care va debloca o parte din economie, in conditiile in care, din datoriile totale de 100 de miliarde lei catre stat, doar 17 miliarde pot fi recuperate. Insa, el a subliniat ca nu vor fi sterse datoriile colegilor de partid.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit despre proiectul amnistiei fiscale și a subliniat ca o asfel de masura ar fi axata pentru companiile de stat. Despre posibilitatea extinderii unei astfel de...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a declarat vineri la Constanta ca de amnistia fiscala ar putea beneficia companiile de stat „cu datorii istorice”, mentionand ca se fac analize la nivelul ministerului, iar o decizie in acest sens se va lua la sfarsitul verii.

- Firmele in insolvența sau persoanele care au datorii la chirii, nu au cum sa faca din punct de vedere legal obiectul unei amistii, a declarat joi, intr-o conferința, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax. "Legea prevede niște categorii care nu au cum sa faca obiectul unei amnistii"

- Companiile in insolventa sau persoanele care au datorii la chirii, nu au cum sa faca din punct de vedere legal obiectul unei amistii, a declarat joi, intr-o conferinta, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a avansat recent ideea unei amnistii fiscale, reluand aceeasi initiativa pe care a avut-o si in perioada 2015 – 2016 pe cand ocupa aceeasi functie. Studii efectuate de FMI arata insa ca, pe termen lung, efectele vor fi dezastruoase, fiind foarte posibil ca oamenii…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, afirmat vineri ca un proiect privind amnistia fiscala este „in lucru” și va fi discutat „in urmatoarele zile, la nivelul Coaliției și Guvernului”. „Amnistia fiscala e un subiect pe care care il avem in lucru la Ministerul de Finanțe. E un posibil mecanism pentru…

- Teodorovici anunța ca Guvernul are in lucru o amnistie fiscala. Ministrul Finanțelor Publice a precizat ca acest subiect va fi analizat in cadrul ministerului și al Guvernului, pentru a se vedea daca o astfel de masura poate fi aplicata și care vor fi efectele. El a precizat ca amnistia nu are prag,…