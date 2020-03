Ministrul Finantelor: Amanarea ratelor va fi pe o perioada mai mare de starea de urgenta, clientii nu vor avea probleme birocratice

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finanțelor Florin Cîțu a anunțat pe Facebook ca discuta cu Banca Naționala o "soluție pentru clienții bancilor", în contextul efectelor negative ale pandemiei coronavirus. Ministrul crede ca soluția ar putea fi prezentanta în maximum 48 de ore."Suntem…

- Florin Citu spune ca va prezenta masuri pentru clientii bancilor in maximum 48 de ore: “Discutam o solutie cu Banca Nationala si cu sistemul bancar” Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat luni ca discuta cu Banca Nationala a Romaniei si cu sistemul bancar o solutie pentru clientii…

- Masurile fiscale adoptate in perioada starii de urgenta nu corespund in intregime asteptarilor mediului de afaceri si, cu certitudine, vor trebui luate si alte masuri, considera Daniel Anghel, Partener coordonator servicii fiscale si juridice PwC Romania. "Cu toate ca aceste masuri nu corespund…

- Citu: “Sistemul bancar trebuie sa vina cu un pachet important privind ratele creditelor.” Lista bancilor care au anuțat amanarea plații ratelor UPDATE Sistemul bancar trebuie sa prezinte un pachet important privind situatia ratelor bancare, deoarece fluctuatia platilor creditorilor va fi…

- Ministrul Finanțelor a cerut amanarea platii ratelor la banci și a impozitelor catre stat și promite masuri pentru IMM-uri. Ce soluții propun oamenii de afaceri Guvernului și BNR Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, sambata, ca a luat deja o serie de masuri pentru susținerea economiei in aceasta…

- ”Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii, dupa cum stiti, am asigurat finantarea Romaniei, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru ca am imprumutat in prima parte a anului si am facut bine ca am facut acest lucru, pentru ca deja au inceput sa creasca dobanzile peste tot…

- Romanian Business Leaders (RBL) propune Guvernului și Bancii Naționale câteva masuri pe care antreprenorii și șefii de companii din România le considera vitale pentru ca mediul de afaceri sa depașeasca șocul economic pe care îl provoaca pandemia COVID-19. Printre propuneri se afla…

