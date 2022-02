Acciza la combustibil ar putea fi redusa la jumatae, timp de trei luni, confirma Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. Conform unor surse guvernamentale, masuri de plafonare ar putea fi luate și in domeniul prețurilor la curent electric și gaze naturale, cel puțin pentru inca o luna. „Am propus liderilor coaliției soluția scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura care ar reduce prețul la pompa imediat cu peste 1 leu. Propunerea a fost validata in ședința de azi, astfel ca, in perioada imediat urmatoare, vom avea discuții cu Comisia Europeana și marile companii distribuitoare de…