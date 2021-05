Stiri pe aceeasi tema

- “Am avut o intalnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn romanesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listarii la bursa din New York. In cadrul intrevederii, am discutat despre potentialul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) de a accelera initiativele…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a discutat cu inalti oficiali europeni, in cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles, despre perspectivele de crestere economica pentru 2021, reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB pana in 2024 si introducerea de noi masuri de stimulare a economiei prin Instrumentul…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare și-a propus ca plimbatul actelor intre instituții, cozile interminabile de la ghișee sa fie complet eliminate, iar birocrația sa devina istorie. In acest sens a fost publicat spre dezbatere publica un proiect prin care se propune ca interactiunea firmelor si a…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri a sustinut prelungirea programului IMM INVEST pana la 30 iulie 2021 si ca a introdus o serie de completari, precum extinderea categoriilor de beneficiari si modificarea criteriului de eligibilitate. "Sprijinirea…