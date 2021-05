Comisia Europeana a revizuit in urcare estimarea privind creșterea economica a Romaniei in acest an, de la 3,8% la 5,1%. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis ca sunt vești extraordinar de bune, care plaseaza țara noastra pe locul al treilea in UE, dupa Spania și Franța. “Veștile bune pentru țara noastra vin astazi de […] The post Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: “Suntem pe locul 3 in Europa la creștere economica!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .