- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …

- De mai bine de o luna exista nemulțumiri legate de modul in care ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iși desfașoara activitatea in cadrul ministerului. De altfel, chiar ieri a avut loc o discuție intre premierul Florin Cițu și liderul PNL Ludovic Orban legata de o posibila remaniere in acest guvern.Ar…

- Revocarea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost trimisa la Cotroceni, anunța Antena3. Potrivit sursei citate, premierul Florin Cițu l-ar fi informat pe ministrul Finanțelor ca ședința de astazi va fi ultima la care va participa. - in curs

- ​​Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este primul pe lista remaniabililor, nefiind exclus ca o decizie în acest sens sa fie luata chiar astazi, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale. Nazare ar fi al doilea ministru care ar fi remaniat, dupa Vlad Voiculescu, de la Sanatate. Potrivit…

- Pare tot mai evident, pe zi ce trece, ca la sefia PNL vor candida actualul presedinte Ludovic Orban si premierul Florin Citu. Daca unele organizatii judetene si-au anuntat deja sustinerea pentru vreun candidat, PNL Timis mai asteapta. De altfel, in perioada imediat urmatoare vor ajunge la Timisoara…

- Ministerul Finanțelor propune o serie de masuri necesare pentru protejarea sanatații cetațenilor, pentru evitarea blocajelor in activitatea organelor fiscale centrale și pentru aplicarea unui tratament unitar debitorilor care au facut obiectul unei inspecții fiscale sau verificarii situației fiscale…

- Decretul privind desemnarea premierului Florin Citu ca ministru interimar al Sanatatii a fost publicat, miercuri seara, in Monitorul Oficial. Seful statului a semnat, miercuri seara, decretul de desemnare a lui Florin Citu ca ministru interimar al Sanatatii, dupa ce Vlad Voiculescu a fost revocat din…

- Decizie privind o eventuala intrunire a liderilor coalitiei de guvernare Foto: Agerpres. Se asteapta o decizie privind o eventuala întrunire a liderilor coalitiei aflate la guvernare, dupa ce copresedintele Aliantei USR-PLUS, Dan Barna, a anuntat retragerea spijinului politic acordat premierului…