- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni seara la Digi24 ca grea nu este relansarea economica dupa epidemia de coronavirus, greu este acum pentru ca oficialii trebuie in același timp sa-i țina sanatoși pe romani prin limitarea deplasarii dar in același timp sa nu lase economia sa intre…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind avansul economiei romanesti in acest an, pana la 0,3%, de la 3,8% cat estima in urma cu trei luni, dar mizeaza pe o revenire pana la 4,4% in 2021, arata Prognoza economica actualizata pentru primavara anului 2020, realizata de Banca…

- Strategia Romaniei de a se imprumuta de pe piata la inceputul anului a fost una castigatoare, pentru ca a permis constituirea unei rezerve care sa asigure necesarul de finantare pentru o perioada de timp, sustine ministrul Finantelor, Florin Citu. Intrebat cum comenteaza o declaratie anterioara,…

- Guvernul adopta joi OUG cu privire la amanarea platii ratelor pe o perioada de noua luni. "Romanii trebuie sa inteleaga ca amanare nu inseamna iertare si trebuie sa fie cumpatati. Daca avem nevoie de pasuire sa incepem cu o luna, doua, sa nu ne cream probleme pe viitor.(...) Este vorba de (amanare…

- Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din Uniunea Europeana pentru a accesa aceste facilitati, scrie sambata ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Adevarul este ca de saptamana viitoare…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu."Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea…

