Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, miercuri seara, ca legea privind masurile fiscale era necesara in condițiile in care evolutia deficitului bugetar a ridicat ingrijorari la nivelul Comisiei Europene, ce poate dispune suspendarea fondurilor europene ale Romaniei, in valoare de 75 de miliarde…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus miercuri seara ca deficitul bugetar a ajuns in Romania la 42,53 de miliarde de lei și ca sunt necesare masuri pentru ajustarea acestuia, in conformitate cu angajamentele asumate cu CE.„La sfarșitul acestui an, ținta de deficit bugetar asumata de catre Romania…

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a avertizat ca, daca reforma pensiilor, inclusiv a pensiilor speciale, nu va fi facuta, Romania va pierde 1,4 miliarde de euro, suma ce poate fi taiata de Comisia Europeana. Pe langa reforma pensiilor, Romania va mai pierde și alți bani europeni prevazuți in PNRR,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a subliniat marti ca Romania nu are probleme de incapacitate de plata si a spus ca prin afirmatiile sale a dorit sa atraga atentia asupra dificultatilor financiare cu care se poate confrunta tara noastra, in cazul in care nu sunt implementate masuri de combatere a…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca Romania se afla la o rascruce de drumuri și trebuie sa ia masuri radicale, cum ar fi reducerea cheltuielilor bugetare pentru a nu pierde fondurile europene. In primul rand, trebuie sa avem mai puțini „șefi la bani”. In fapt, este vorba de un atac direct la…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca va avea o intalnire saptamana viitoare cu ministrul Finanțelor. In prim plan va fi discutata ordonanța de urgența referitoare la economiile din sistemul bugetar. „Luni o sa mai fie o intalnire cu ministrul Finantelor (Marcel Bolos – n.r.) si mai mult ca sigur ca saptamana…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca "este exclus" ca deficitul bugetar sa depaseasca 5% din PIB, mentionand ca o tinta de deficit de pana in 5%, cu un plan de masuri fiscale si un "plan robust pe partea de cheltuieli" ar pune Romania la adapost de riscul de suspendare a fondurilor…