Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Guvernul a aprobat o ordonanta de guvern pentru finantarea puternica a economiei romanesti, a spus ministrul Finantelor, precizand ca OUG-ul prevede finantarea cu 7,5 miliarde de lei a intreprinderilor mici si mijlocii din constructii, agricultura, zona de productie si zona de intermediere. …

- ”Cresterile de preturi la energie si combustibil reprezinta o problema care se suprapune peste sincopele aparute in lanturile de aprovizionare. Efectele sunt importante, iar politicile fiscal-bugetare trebuie adaptate noilor conditii. Economia trebuie protejata acum asa cum si cetatenii statelor membre…

- ”Asa cum am promis, solutiile care protejeaza populatia si companiile sunt principala noastra preocupare! Avand in vedere situatia dificila cu care se confrunta milioane de persoane fizice si juridice, din cauza cresterii foarte ridicate a preturilor la politele de raspundere civila auto, am decis,…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat ca nu exclude posibilitatea impozitarii veniturilor bisericilor. Demnitarul susține ca, in acest moment, toate variantele sunt in analiza, ba mai mult, impozitarea ar fi asumata chiar prin PNRR. O decizie finala inca n-a fost luata. Impozitarea Bisericii,…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a declarat la Hotnews.ro ca ar trebui modificari la facilitațile pe care le primesc firmele care activeaza in construcții și IT. Despre facilitațile fiscale pentru sectorul construcțiilor:E posibil sa fie updatate. Eu nu sunt adeptul scoaterii…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, si managerul de tara al Bancii Mondiale in Romania, Anna Akhalkatsi, au discutat, marti, despre masurile prioritare ale Ministerului de Finante in acest an, care vizeaza consolidarea fiscala, stabilitatea macroeconomica, sustenabilitatea programarii bugetare, economia…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, miercuri, ca a propus o serie de modificari ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala, ”pentru ca obligatiile fiscale ale companiilor sa fie mai simple, mai clare si mai predictibile”. Oficialul Guvernului mai susține ca masurile au in vedere ajutorarea…

- „Pana la urma profiturile o sa apara in cateva zile de la fiecare companie, unele dintre ele sunt obligate sa le declare public, pentru ca sunt listate la bursa. (...) Hai sa zic, in doua saptamani vom avea analiza si o sa prezentam niste solutii in Guvern si in dezbaterile si intalnirile cu autoritatea…