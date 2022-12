Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, daca Guvernul va mai acorda subventia la carburanti. “Aceasta decizie probabil o sa luam dupa data de 20 decembrie. O sa luam astfel incat sa putem sa facem daca este o prelungire sau nu”, a afirmat ministrul Finantelor. Intrebat daca…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat, la Prima TV, ca daca ar putea exista o bagheta magica in care inflatia sa fie rezolvata din pix, ar fi facut acest lucru deja, mentionand ca asa ceva nu se poate face. El a mai declarat Romania are 35 la suta din populatie in risc de saracie. Fii…

- Ieri, 19 octombrie, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a participat la o intalnire intre noul Ministru al Educației, doamna Ligia Deca, și reprezentanții federațiilor naționale studențești. Prioritațile expuse de catre ANOSR in cadrul discuției au vizat…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a asigurat ca Romania are bani pentru a acoperi toate cheltuielile legate de ajutoarele acordate de stat pensionarilor și romanilor cu venituri mici. La randul sau, ministrul Muncii, Marius Budai, a dat de ințeles ca masurile sociale angajate in 2022 ar urma sa fie…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca urmeaza alte schimbari in materie fiscala, daca romanii trebuie sa se astepte la cresteri de taxe in afara celor anuntate in vara. “Nu pentru 2023 si 2024. Avem si analiza facuta de Comisia Europeana. Sunt cele care s-au stabilit in ajustarea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…