Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu: Eu nu sunt adeptul supraimpozitării proprietăţilor „Eu nu sunt adeptul supraimpozitarii proprietatilor. Unde poate fi, si am zis, o ajustare, este in zona de reglementare comerciala a unor activitati de business. Am mai spus o data: sa echilibram ce inseamna business pe persoana juridica si business pe persoana fizica, ca sa fie o echitate fiscala. Haideti sa lasam societatea sa se exprime si o sa vedeti ca solutiile vor veni din societate”, declarat ministrul Finantelor vineri, intr-o conferinta de presa, raspunzand unor intrebari. El a aratat ca ANAF are date privind evaziunea, dar nu a avut suficiente instrumente pentru combaterea acesteia. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

