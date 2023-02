Ministrul Finanțelor a anunțat când va intra în vigoare taxa de 1% pentru marile companii Daca se va ajunge la un consens in Coaliție, taxa ar urma sa se introduca de la 1 iunie pentru anul 2024, si se va plati intai o taxa pe cifra de afaceri si dupa care se regularizeaza in 2025. Ministrul a spus ca este incorect ca 90% din economie sa plateasca 1% iar altii sa plateasca mai putin. Ministrul Finantelor a declarat ca taxa de 1% pentru cifra de afaceri a marilor companii reprezinta ”6 miiarde si jumatate de lei”. ”Este vorba despre a se plati impozit pe profit de 16%, dar nu mai putin de 1% din cifra de afaceri. Ramane impozitul pe profit dar nu mai mult de 1% din cifra de afaceri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

