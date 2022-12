Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustine ca este incorect si frustrant ce s-a intamplat in aceasta saptamana in Consiliul JAI, cand Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, precizand ca Europa trebuie sa stranga randurile si sa se gandeasca la valorile democratice si la pilonii pe care s-a…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca Guvernul va decide dupa 20 decembrie daca va mai acorda subventia la carburanti, urmand ca pana atunci sa fie facuta o analiza la anticipatia de pret pe piata combustibililor. Citește și: Fostul prefect de Argeș, Catalin Teodorescu, achitat definitiv…

- Guvernul va decide dupa 20 decembrie daca va mai acorda subventia la carburanti și din 1 ianuarie 2023, pana atunci urmand sa fie facuta o analiza privind prețurile, a declarat sambata ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- „Pretul la energie nu poate fi stabilit aruncand cu zarul, antreprenorul roman nu poate fi linistit cu cifre aruncate pe surse, fara nicio consistenta in spate. Guvernul PSD-PNL are de platit furnizorilor multe miliarde de euro pe diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de vanzare al energiei…

- ”Eu va spun despre o noua filosofie pe piata energiei, despre reglementarea pietei de energie, nu in felul in care a discutat-o pe genunchi ministrul Popescu in septembrie. (.) Probabil ca este nevoie, pentru ca vorbim de cameralism, probabil ca este nevoie de o noua Ordonanta, este nevoie de o noua…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- ”Eu sunt convins ca in continuare exista suficient lemn de foc pe piata. Comerciantii pot incerca anumite tertipuri ca sa nu livreze la acest pret, dar sunt convins ca atat Romsilva, cat si proprietarii privati au pus suficienta masa lemnoasa pe piata pentru a exista si in momentul de fata lemn de foc…

- Guvernul a decis sa iși mai faca o banca, pe langa cele doua deținute de stat, CEC Bank și Eximbank. Mai exact, Banca de Investiții și Dezvoltare, unitate care va avea scopul de a finanța entitațile economice care au nevoie. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pe agenda de prioritați a noii banci…