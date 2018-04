Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Romania nu se afla in situatia de a trece printr-o criza economica, iar tara noastra este dependenta in proportie de 80% de celelalte state din Uniunea Europeana.

- Romania va analiza in detaliu structura deficitelor comerciale, iar acolo unde vor fi identificate decalaje provocate de subventii care incalca regulile concurentei loiale „ne vom adresa Comisiei Europene”, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „O sa luam produs cu produs…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Romania nu se afla in situatia de a trece printr-o criza economica, iar tara noastra este dependenta in proportie de 80% de celelalte state din Uniunea Europeana. „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla…

- Avertisment incredibil de la Banca Nationala a Romaniei. Economistul-sef al BNR vorbeste de o noua criza economica la nivem mondial, care va lovi Romania fara mila. Țara noastra va fi cea mai expusa, atrage atentia Valentin Lazea. Problema este ca deficituld de cont curent, la…

- Romania a uitat prea repede ce a invatat din criza financiara, crede fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu. Fostul ministru a venit insa si cu predictii. Despre actualul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca isi va petrece timpul peticind erorile provocate de programul de guvernare,…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Criza financiara din Grecia este considerata de unii analiști drept cea mai mare tragedie economica din Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial. Din fericire, s-a redus in ultimii ani, așa ca autoritațile pot invața lecții și pentru alte state UE, in viitor

- Criza financiara din Grecia este considerata de unii analiști drept cea mai mare tragedie economica din Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial. Din fericire, s-a redus in ultimii ani, așa ca autoritațile pot invața lecții și pentru alte state UE, in viitor