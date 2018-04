Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat, marti, ca a semnat ordinul pentru infiintarea Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza". "Acest Colegiu de la Constanta preia frumoasa traditie a Scolii copiilor de marina, din 1881", a scris Fifor, pe Facebook. Potrivit…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut marti convorbiri oficiale cu omologul sau croat, Damir Krsticevic, in cadrul discutiilor fiind analizate posibilitatile de intensificare a cooperarii in domeniu dintre cele doua state. Potrivit unui comunicat al MApN, cei doi oficiali au trecut in revista…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost axate…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit vineri cu o delegatie a Ligii Militarilor Profesionisti pentru a lua in discutie un set de propuneri ce vizeaza imbunatatirea conditiilor si cadrului de desfasurare a activitatilor profesionale de catre soldatii si gradatii profesionisti.…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit marti, 20 februarie, la Palatul Cercului Militar National, cu membri ai Comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat si Camera Deputatilor. La intalnire, alaturi de ministrul apararii nationale, au fost prezenti seful…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul roman reiterand importanta dezvoltarii cooperarii cu companiile romanesti…