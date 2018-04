Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor, ministrul Apararii, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Tv, ca viata celor opt militari români este în afara oricarui pericol, întrucât ranile suferite nu le pune viata în pericol.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat ca cei opt militari raniti luni in Afganistan in explozia unei masini-capcana sunt in afara oricarui pericol si primesc ingrijiri medicale in Kandahar."Vestea buna este ca toti cei opt militari sunt in afara oricarui pericol. Suntem in legatura permanenta…

- Opt militari din Batalionului 30 Protectia Fortei Vulturii Carpatilor din Campulung Muscel au fost raniti luni, 30 aprilie, in Afganistan, in jurul orei 9.00, ora Romaniei, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana VBIED Vehicle Borne Improvised Explosive…

- In structurile Ministerului Apararii Nationale se lucreaza la distribuirea celor aproape 6.400 de noi posturi care urmeaza sa fie ocupate in Armata Romana, dupa ce, recent, a fost aprobat in Guvern un memorandum in acest sens, a anuntat vineri ministrul Mihai Fifor.

- Militarii Batalionului ”Brave Hearts” s-au intors din Afganistan, ceremonia de repatriere desfasurandu-se joi la Focsani. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca si-ar fi dorit sa ureze ”bine ati venit acasa” tuturor soldatilor, referindu-se la sublocotenentul Madalin Stoica, mort in Afganistan.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, joi, alaturi de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts". In discursul sau sustinut in Piata Unirii din Focsani, ministrul Apararii a…

- Orele 17 si ceva, in baza aeriana din Kandahar. Soarelele se pregateste sa apuna.Suntem la aeroportul militar si asteptam sa soseasca un nou detasament de camarazi ai batalionului din Campulung Muscel, militari care ne vor inlocui in cadrul misiunii Resolute Support.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidentiat, joi, la Bruxelles, importanta mentinerii angajamentului aliatilor pentru continuarea implementarii sarcinilor trasate la Varsovia, pe toate palierele de efort ce decurg din deciziile privind consolidarea posturii de descurajare si aparare, materializate…