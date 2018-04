Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat la Arad, sambata, ca primele 36 de transportoare blindate Piranha vor intra in dotarea Armatei Romane pana la finalul anului, 31 fiind aduse de pe linia de asamblare din Elvetia, iar cinci fiind asamblate la Uzina Mecanica Bucuresti.Citește…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, sambata, la Arad, la ceremoniile organizate pentru a marca Ziua Fortelor Terestre, la Monumentul Ostasului Necunoscut. ''Este o mare bucurie pentru mine sa ma aflu astazi aici, la Arad, pentru a sarbatori - e drept, cu doua…

- Fifor: Primele transportoare Piranha vor intra in dotarea MApN in acest an Ministrul Apararii, Mihai Fifor. Foto: gov.ro. Activitati dedicate Zilei Fortelor Terestre au loc si la Arad, unde este prezent si ministrul apararii nationale, Mihai Fifor. El si-a exprimat aprecierea pentru activitatea…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…