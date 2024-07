Noua lege care permite impuscarea preventiva a 426 de exemplare de urs in 2024 si 2025, precum și a 55 de exemplare pe an la nivel de interventie, nu va soluționa problemele legate de populația de urs, susține ministrul Mediului, Mircea Fechet. Acesta afirma ca nu se poate garanta niciunei persoane care se deplaseaza prin […] The post Ministrul Fechet nu are incredere in soluția anti-urși gasita de parlamentari: ”Legea nu e suficienta” appeared first on Puterea.ro .