Ministrul Familiei reactioneaza dupa declaratiile lui IPS Teodosie- Familia si casatoria ar trebui sa fie locuri de siguranta si sprijin, nu de suferinta si abuz

A murit un actor din Piratii din Caraibe. A fost atacat de un rechin

Tamayo Perry, unul dintre actorii din cel de al patrulea film din seria Piratii din Caraibe, a murit duminica dupa ce a fost atacat de un rechin in timp ce facea surfing in largul insulei Oahu din Hawaii, informeaza BBC.com.Actorul, in varsta de 49 de ani, a decedat… [citeste mai departe]