- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat, miercuri, ca isi doreste ca reforma administrativa sa se incheie intr-un timp cat mai scurt, iar tinerii sa imbratiseze o cariera in administratia publica.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a vorbit vineri, la postul B1 TV, despre consumul de droguri in randul tinerilor. Aceasta a subliniat ca implicarea unui minister nu este suficienta pentru a combate acest fenomen și a spus ca de cele mai multe ori autoritațile…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a demisionat Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, și-a depus vineri demisia din funcție, in urma scandalului azilelor groazei din Voluntari, au declarat surse guvernamentale pentru Știripesurse.ro. Demisia intervine d ...

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, și-a depus vineri demisia din funcție, in urma scandalului azilelor groazei din Voluntari, au declarat surse guvernamentale pentru Știripesurse.ro.Demisia intervine dupa ce Gabriela Firea (PSD) a afirmat in mod repetat ca nu…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a participat la intalnirea de lucru a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliența, prezidata și condusa de premierul Marcel Ciolacu.„Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse este la zi cu toate angajamentele…

- Parinții cu copii mici ar putea beneficia cat mai curand de facilitați in plus fața de cele care li se acorda in prezent. In acest sens, un proiect de ordonanța, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prevede reducerea cotei de TVA pentru produsele…

- PNL și PSD au anunțat in aceasta seara lista miniștrilor propuși in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Din aceasta componența lipsește UDMR, care nu are niciun portofoliu, intrucat, conform lui Kelemen Hunor, nu a reușit sa ajunga la un consens in negocierile cu PNL. Iata care sunt miniștrii propuși…

- Responsabilii guvernamentali ai PSD se afla in faza de finalizare a pachetului legislativ pentru susținerea familiilor și creșterea natalitații, transpus intr-o serie de stimulente financiare menite sa rezolve criza demografica traversata in aceasta perioada de Romania, transmite deputatul PSD Cristina…