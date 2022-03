Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vor ca numarul unic pentru copii 119 sa poata fi apelat și din afara țarii, dar și sa reglementeze posibilitatea localizarii apelurilor la 119 și pastrarii convorbirilor in sistem, precum și implementarea de soluții care sa reduca numarul ridicat al celor care folosesc abuziv numarul. Ministrul…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat ca bunicii materni din Vaslui ar putea prelua copilul din Danemarca asupra caruia autoritațile daneze au instituit masura de plasament temporar. Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui a facut o verificare pentru a stabili daca bunicii materni…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala acum in cazul parinților romani care au fost arestați in Danemarca. Cei doi sunt acuzați ca și-ar fi maltratat copilul, motiv pentru care bebelușul de doar cinci saptamani a ajuns in stare grava la spital. Acum, cel mic este intr-un centru de plasament.

- Reprezentnații Ambasadei Romaniei la Copenhaga au mers sa ii viziteze in spațiile de detenție pe cei doi romani arestați dupa ce bebelușul lor a ajuns la spital. Ei i-au informat pe cei doi parinți ca din 6 februarie a fost emis certificatul de naștere ro

- Bebelușul parinților romani arestați in Danemarca este in afara pericolului de moarte, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanții Ambasadei Romaniei la Copenhaga o vor vizita, duminica, pe mama.

- Parinții unui bebeluș de numai o luna, romani, au fost arestați in Danemarca pentru patru sapatamani. Medicii de acolo au cerut ajutorul poliției dupa ce copilul a fost adus la spital, iar starea lui le-a trezit suspiciuni. Ministerul de Externe de la București confirma cazul și face demersuri pentru…

- Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca, la cateva zile dupa ce si-au dus copilul de o luna la spital unde a fost internat. Parintii sunt in centre de detentie diferite si nu au dreptul sa vada copilul care este supravegheat de o persoana desemnata de municipalitate. Ministerul de…

- Doi tineri romani stabiliti in Danemarca, parintii un bebelus de doar cinci saptamani, trec prin momente foarte grele.Dupa ce au sunat la ambulanta sa ceara ajutor pentru copilul lor, care se simtea rau, totul a luat o intorsatura grava.Autoritatile daneze au arestat cuplul, iar copilul a fost dus intr…