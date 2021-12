Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, dupa avizul pozitiv dat in comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului pe proiectul de buget pentru 2022, ca acestea reprezinta “un pas important” pentru proiectele noii instituții. Ministrul a anuntat,…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca 50 milioane de euro din PNRR vor fi alocați pentru realizarea unui numar de 150 de servicii de zi la nivel local dedicate protecției copiilor. „50 milioane de euro din PNRR este suma ce va fi alocata pentru realizarea…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, la intalnirea cu mai multe organizații naționale de studenți și tineret ca adoptarea Legii Tineretului și elaborarea Strategiei Naționale pentru Tineret reprezinta prioritațile imediate ale ministerului pe care il…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, in Parlament, in discursul de investitura, despre revizuirea Constituției și descentralizarea țarii, ca principale obiective ale noului Guvern. “Noi am trecut peste lucrurile care ne separa. Mai presus de orice orgoliu se afla interesul romanilor. Pandemia…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan pare ca nu intelege prea bine cum stau lucrurile privind subventia pentru caldura si ajutorul financiar din fondul de rezerva al Guvernului pentru restante sau plata in avans a gazelor. Pe langa faptul ca a trimis tarziu solicitarea catre Guvern, Nicusor Dan a scris…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Mai mulți lideri ai PNL au propus, in ședința Biroului Executiv de luni seara, excluderea lui Ludovc Orban din partid, dar și a cel puțin doi parlamentari, Alexandru Kocsis și Ionel Danca, pentru “deservicii aduse partidului”. La randul sau, Orban a declarat ca este posibil sa construiasca o noua forța…