- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat, luni, startul unei campanii de constientizare pentru a atrage atentia publicului asupra acestui fenomen ingrijorator – violenta domestica, in special asupra femeilor. Astfel, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prin Agentia Nationala…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma miercuri ca in ultimele 9 luni s-au inregistrat 66.000 de interventii ale Politiei in cazuri de violenta domestica, jumatate dintre ele in mediul rural, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma ca ca ”bullying-ul si violenta in scoli sunt o realitate crunta, care afecteaza grav copiii care traiesc infricosati zi de zi” si ca o ingrijoreaza cazurile de violenta, agresivitate si intimidare in randul copiilor si adolescentilor. Ea precizeaza ca pana…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat marți, 25 octombrie, ca s-a intalnit cu Katrina Fotovat, șefa Biroului pentru Problemele Globale ale Femeilor din cadrul Departamentului de Stat al SUA, iar concluzia a fost ca „violența domestica este inca un fenomen ingrijorator in Romania”.„De la inceputul…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta, vineri, ca pregateste la Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse masuri pentru sprijinirea femeilor care au peste 55 de ani si nu reusesc sa se mai angajeze. ”Gandim facilitati pentru companiile care vor fi deschise sa angajeze femei inca…

- Varsta femeilor care pot sa acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsa pana la 45 de ani, iar suma prevazuta, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru intreaga procedura, a anuntat ,la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii…

