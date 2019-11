Stiri pe aceeasi tema

- Electrocentrale București (ELCEN) avertizeaza Primaria Capitalei va furniza in continuare apa calda și caldura in București, in ciuda falimentului RADET, insa numai cu garanția ca va primii banii pentru serviciile prestate, arata compania. ”ELCEN se afla in procedura de reorganizare la momentul de fața…

- Curtea de Apel București a decis luni intrarea in faliment a Regiei Autonome a Distribuției de Energie Termica (RADET) București la cererea mai multor debitori. Decizia instanței este de definitiva. Astfel, odata cu aceasta decizie, bucureștenii așteapta sa afle daca singurul distribuitor de energie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca falimentul RADET a fost generat de cei care au condus Primaria Capitalei, care au fost din zona PSD, in ultimii 12 ani, scrie Agerpres. "Fac o precizare, adversarii nostri politici se tin in continuare de minciuni si de dezinformari. Din declaratia…

- Regia Autonoma de Distributie si Transport al Energiei Termice ar putea intra luni in faliment, iar Primaria Capitalei trebuie sa fie pregatita pentru aceasta situatie, a afirmat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului. „Maine vom avea…

- Instanta ar putea declara falimentul RADET si luni, primaria Capitalei trebuie sa fie constienta de asta, a afirmat, miercuri, noul ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

- "Dați-mi voie sa fac o corecție, referitoare la știrile bombastice care se deruleaza chiar in aceste momente pe ecrane, firește știti neadevarate, firește fake news-uri, dar ne-am obișnuit. A ieșit noul ministru al Energiei, langa noul premier al Romaniei, sa-i sperie pe bucureșteni ca vor ramane…

- Cererea de atragere a raspunderii patrimoniale a Primariei Bucuresti, in vederea recuperarii datoriei inregistrata de RADET catre ELCEN, a fost depusa la instanta, a anuntat vineri administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant SPRL.

- Primaria Capitalei a inființat societatea Termoenergetica, insa de doua luni aceasta nu a facut niciun demers pentru preluarea RADET, aflata in faliment declarat, cu scopul de a acumula datorii despre care știe ca nu vor putea fi achitate, acuza Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN. RADET…