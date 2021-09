Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica, compania care opereaza Centrala Nucleara din Cernavoda, si-a infiintat o filiala pentru prelucrarea combustibililor nucleari, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara, in urma incheierii contractului de vanzare-cumparare a unor active de la Sucursala Feldioara a Companiei…

- Uneori se poate sa nu ai suficienți bani pentru a-ți pune la punct proiectele viselor tale. Planificarea unei nunti, a unei calatorii, schimbarea mașinii sau efectuarea unor analize medicale sunt planuri personale care implica sume consistente de bani, care uneori necesita un imprumut personal. Ei bine,…

- Compania Nuclearelectrica a primit cu titlu gratuit licența de exploatare a minereului de uraniu din zona Tulgheș-Grințieș. Singurul producator romanesc de energie nucleara a semnat actul aditional de preluare a licentei de concesionare prin transfer de la Compania Nationala a Uraniului. „In perioada…

- Iulia Vantur se afla in Romania de mai bine de o luna. Intre timp, vedeta și-a serbat și ziua de naștere, insa iubitul ei, Salman Khan nu a fost prezent nici macar o zi in țara. Astfel ca, au aparut numeroase zvonuri care spun ca cei doi s-ar fi desparțit. In realitate, lucrurile stau altfel. In scurt…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a participat astazi la inaugurarea Unitatii Speciale 72 Jandarmi Protectie Institutionala "Anghel Saligny" de la Cernavoda.Unitatea Speciala 72 Jandarmi Protectie Institutionala "Anghel Saligny", are incepand de astazi un sediu nou, cu dotari moderne."Centrala…

- Aproape 113.000 de doze de vaccin Moderna au intrat, vineri, in Romania și vor fi stocate in depozitul Companiei Nationale “Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra, anunța CNCAV printr-un comunicat. Este…

- Pana in prezent, 1.479.600 de doze Moderna au fost receptionate, iar 722.188 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei.112.800 doze de vaccin Moderna au intrat astazi, 14 iulie a.c., in Romania si vor fi stocate in depozitul Companiei Nationale ldquo;Unifarm" SA.Transportul este asigurat de…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranța și consum, constituit in perioada 2009-2011, aflat in proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale a Uraniului – S.A., precum și pentru…