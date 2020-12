Stiri pe aceeasi tema

- „De la 1 ianuarie, toți clienții din piața reglementata trec automat in piața serviciului universal. Dupa parerea mea, furnizorii au abuzat de acest lucru și au impus un preț in serviciul universal mai mare decat cel din piața concurențiala. Vorbim de prețuri mai mari și cu 25%," a scris ministrul Energiei,…

- Consumatorii casnici de electricitate ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera, unde gasesc preturi mai mici decat ar plati daca raman cu vechile contracte, de la 1 ianuarie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Virgil Popescu, ministrul Energiei.

- Primarul Allen Coliban a lansat in campania electorala ideea ca municipalitatea sa cumpere terenurile fostelor uzine ISU, Lemexim și Lubrfin, pentru a transforma intreaga zona in parc public. Avand in vedere ca stau de atația ani parloaga, este un semn clar ca dezvoltatorii imobiliari au probleme, iar…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei: mastile neconforme au fost retrase de pe piata. Mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar raportul cu neregulile constatate si sanctionate pleaca spre Parchetul General, a scris joi,…

- Avizul Comisiei Europene pentru reactoarele 3 si 4 permite demararea in forta a acordului cu americanii si permite atragerea de noi parteneri in proiect, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu. El a aratat ca Executivul european a aprobat vineri acordul parafat…