- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca informațiile privind posibila creștere brusca a prețurilor la carburanți de pana la 11 lei in perioada urmatoare sunt false. De asemenea, acesta a spus ca a discutat și cu marii furnizori de combustibil din Romania și ca exista suficient in stocuri…

