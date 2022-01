Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a declarat, miercuri seara, la TVR 1, ca nu are datele exacte privind facturile mari emise de furnizori, dar ca acestea ar putea fi in numar de 1-2 milioane. ”1-2 milioane, nu am datele. E si un furnizor mare care a gresit facturile, pe de alta parte spune ca facturile nu trebuie plafonate…

- Furnizorii au obligatia recalcularii in termen de 15 zile.Executivul a introdus miercuri obligativitatea recalcularii facturilor la energie emise eronat, cele unde nu au fost aplicate mecanismele de plafonare si compensare, furnizorii avand obligatia recalcularii in termen de 15 zile, a anuntat ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, miercuri, ca Executivul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizorii de energie, in 15 zile, iar in aceasta perioada se suspenda si o eventuala plata a acestora. Totodata, pentru a preintampina eventuale abuzuri fata…

- Coalitia de guvernare se va reuni luni seara, la Parlament, pentru a discuta despre masuri in domeniul energiei. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, duminica, faptul ca se lucreaza la noua schema de sprijin pentru populatie de la 1 aprilie. „Nu vom face o schema care va fi mai dezavantajoasa…

- Coalitia de guvernare se va reuni, luni seara, la Parlament, pentru a discuta despre masuri in domeniul energiei. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, duminica, faptul ca se lucreaza la noua schema de sprijin pentru populatie de la 1 aprilie. “Nu vom face o schema care va fi mai dezavantajoasa…

- Conform unor surse politice, sedinta coalitiei va avea loc la ora 17.00, la Parlament, urmand a se discuta despre masuri in energie. De altfel, despre masurile care vor fi luate in perioada urmatoare in contextul facturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale a vorbit, duminica, ministrul…

- „Sunt foarte puțini romani care au primit facturi necompensate. Eu cred ca se poate merge pana la retragerea licenței, pentru ca nu poți sa te joci cu oamenii. Facturile incalca legea. Ce ar trebui sa se intample? Nu va ramane nimeni fara energie electrica și fara gaz pentru ca exista furnizorul de…

- Virgil Popescu acuza ca companiile de furnizare a energiei electrice și a gazelor au incalcate legea, iar masurile ar putea fi unele radicale impotriva lor. Ministrul Energiei a amenințat ca s-ar putea ajunge pana la retragerea licențelor, in anumite situații, pentru anumite companii. Totodata,…