Prim-ministrul Nicolae Ciuca a luat act, miercuri, de demisia ministrului Florin Roman si a transmis catre presedintele Romaniei propunerea ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, sa asigure interimatul ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, a anuntat Executivul. Surse politice au declarat ca doua nume din PNL sunt vehiculate in acest moment pentru Ministerul Cercetarii, dupa demisia lui […]