Criza gazelor naturale este creata artificial de Federatia Rusa, prin Gazprom, si cred ca este nevoie de un front comun al tuturor statelor membre pentru a pune capac peste aceasta criza energetica, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, la Topul National al Firmelor 2021.

"Dupa un an greu, a urmat o crestere economica in 2021, pe masura revenirii economiei romanesti si economiei europene, dar am inceput sa ne confruntam cu o criza a materiilor prime, a preturilor la energie si gaze naturale, care se reflecta in economie. Aici am luat deja masuri, astfel…