Ministrul Energiei, Virgil Popescu, are COVID-19 Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat miercuri ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și ca s-a izolat la domiciliu. „De dimineața nu m-am simțit foarte bine, așa ca am decis sa fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. In urma cu cateva minute am primit și rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat ca sunt infectat cu COVID – 19. Am o forma ușoara, sunt izolat la domiciliu și iau tratamentul prescris de medici. Am facut mai multe teste in ultima perioada, ieri am avut test negativ. Va doresc tuturor multa sanatate, aveți grija de voi și de cei dragi. Pastrați regulile de distanțare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

