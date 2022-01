Potrivit proiectului de Ordonanta, pentru clientii casnici se prevede acordarea unei compensatii unitare in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice, si in valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor naturale, in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. In perioada 1 februarie – 31 martie 2022 preturile pentru energie electrica si gaze naturale se plafoneaza pentru clientii non-casnici, exceptie fiind clientii non-casnici care au beneficiat de prevederile Ordonantei…