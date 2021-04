Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca proiectul-pilot al centralei pe gaz si hidrogen de la Halanga a fost acceptat de catre Comisia Europeana din punctul de vedere al conceptului, el afirmand ca terenul pe care va fi ridicata centrala a fost cumparat si se lucreaza la studiul de fezabilitate.…

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Autoritatile romane se asteapta ca oficialii de la Bruxelles sa aprobe pana la finalul lunii aprilie planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, astfel incat compania sa plateasca fara penalitati certificatele de emisii aferente anului trecut, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ministrul…

- Capacitatea de productie a Complexului Energetic Oltenia nu se va schimba in mod semnificativ in urma restructurarii, arata Comisia Europeana in scrisoarea prin care motiveaza de ce a inceput investigatia aprofundata cu privire la ajutorul de stat pe care il solicita Romania prin planul de restructurare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca se va afla luni si marti la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe marginea planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO). “Noi ne-am asumat si sprijinim Pactul Verde European, acel Green Deal, si evident ca facem pasi in…

- „In acest moment proiectul a trecut prin toate comisiile in unanimitate, inclusiv cu voturile reprezentantilor PSD. Doar 7 state europene au trecut prin parlamentele nationale acest proiect de bugetele de venituri proprii. Sunt ferm convins ca PSD va vota acest proiect, fiindca nu poate sa nu poate…

- Romgaz va depune o oferta pentru preluarea participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra in urmatoarele doua luni, pana la expirarea mandatului actual al directorului general interimar, a anunțat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu. Extracția de gaze ar putea incepe in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, impreuna cu liderii organizatiilor sindicale si conducerea executiva a CEO au analizat masurile de sprijin financiar pentru angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO). Virgil Popescu a mentionat ca in aceasta perioada reprezentanti ai conducerii executive au reiterat…