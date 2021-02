Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a rezolvat criza minerilor protestatari

Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Cristian Roșu, a anunțat vineri ca iși da demisia, in urma protestelor minerilor neplatiți. Anunțul administratorului CEH a fost facut in cadrul discuțiilor purtate vineri la Ministerul Energiei cu ministrul Virgil Popescu. Roșu spune…

- Nicio persoana cu varsta peste 65 de ani nu se va putea programa pentru vaccinare pana in data de 15 martie, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița intr-o conferința de presa. Informația, coroborata cu plafinicarea aprovizionarii cu vaccin in Romania arata ca aceasta criza se prelungește pana la 1 aprilie.…

- Patru persoane au fost reținute de procurorii anticorupție pe motiv ca au vandut 8 grame de cannabis și cocaina, precum și 30 de pastile de ecstasy. Pe langa trafic de droguri, inculpații sunt acuzați de camata, punerea in circulație de valori falsificate, precum și nerespectarea regimului armelor și…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…

- Doua dintre partidele care au intrat in Parlament, in urma alegerilor din 6 decembrie, au acumulat datorii, declarate potrivit legii. Legea finanțarii partidelor obliga partidele sa declare, dupa alegeri, valoarea datoriilor inregistrate in campania electorala. Actul normativ cu datoriile partidelor…

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a declarat, marți, ca, de la 1 ianuarie, cand piața de energie electrica va fi complet libera, fiecare client are dreptul sa iși aleaga furnizorul de energie care ofera cel mai bun preț. In caz contrar, va fi trecut intr-o piața a serviciului universal, unde “lucrurile…

- Ludovic Orban demisioneaza și declanșeaza o criza politica, in mijlocul crizei sanitare cu care țara se confrunta de noua luni. Demisia premierului expune și mai mult actul de guvernare, in condițiile in care un guvern interimar nu poate emite ordonanțe de urgența, iar calendarul pentru validarea unui…

- Ministrul Agriculturii din Danemarca a fost forțat sa demisioneze și guvernul se afla in pericol de prabușire, dupa ce partidele de dreapta au acuzat folosirea pandemiei pentru inchiderea definitiva a crescatoriilor de nurca din țara. Danemarca gazduiește unele dintre cele mai mari ferme de nurca din…