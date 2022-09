Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a declarat, luni seara, la Digi 24, ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. ”Gazul rusesc e un semnal de pret. Pretul gazului rusesc influenteaza pretul gazului in toata Europa. Ar insemna ca se da un semnal de pret si reactioneaza piata automat in jos. Mai mult, dorim,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu , susține ca ultima Ordonanța de Urgența privitoare la prețurile energiei electrice și ale gazelor naturale , adoptata de Guvern, vine in sprijinul romanilor. Ministrul Energiei prezinta clarificari legate de ordonanta privind preturile la energie. El subliniaza ca…

- “Nu s-a discutat acest lucru. Sigur, orice varianta poate fi. Eu am rezervele mele personale vizavi de o scadere a TVA-ului care va duce, intr-o prima etapa, la scaderea pretului, dar din experienta vazuta in Romania pe alte scaderi de TVA, ulterior, intr-un timp relativ scurt, pretul a revenit spre…

- ”Inmagazinarea in depozite, pentru iarna a depasit cu mult graficul asumat. La 1 septembrie am fi trebuit sa avem 57% din capacitatea de depozitare totala a depozitelor din Romania, suntem deja la 70%, estimam ca probabil in cursul lunii septembrie vom ajunge la cei 80% minim si continuam sa inmagazinam.…

- A inceput ședința de Guvern la Palatul Victoria iar ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), ramane in funcție. In ședința Executivului de miercuri, 24 august 2022, a vorbit și ministrul Virgil Popescu. El n-a facut nicio referire la o posibila demisie din Guvern. Nici Nicolae Ciuca, președinte al…

- „Astazi atat in sedinta de Guvern, cat si la Podcastul moderat de Ionut Cristache am anuntat ca reglementatorul american, Comisia de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA, va emite certificatul final pentru reactoarele mici modulare ale NuScale. Aceasta certificare inseamna ca NRC a stabilit ca proiectarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, printr-un mesaj publicat sambata, pe Facebook, despre ”trompetele rusești” care ”falseaza” pe tema exploatarii carbunelui in Romania. Ministrul, care susține inchiderea termocentralelor pe carbune și spune ca Romania nu are producție suficienta de carbune,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut azi la sfarșitul ședinței de guvern cateva precizari in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…