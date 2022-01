Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat miercuri, la TVR 1, cum poate afla cineva daca factura pe care a primit-o la energie electrica sau curent este sau nu gresita. Acesta a precizat ca intre unu si doua milioane de facturi la energie au fost trimise populatiei, fara ca furnizorii sa isi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, marti, ca va fi modificata procedura de decontare a facturilor compensate la energie, iar in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor intocmite eronat, neperceperea de penalitati si interzicerea debransarii.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca marile companii care furnizeza gaze și energie electrica risca amenzi pe cifra de afaceri daca umfla in mod repetat facturile consumatorilor. Popescu spune ca milioane de facturi au fost incarcate ilegal și ca e momentul ca furnizorii sa ia amenzi.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat ca Romania nu s-a angajat prin PNRR sa interzica incalzirea cu lemne a locuințelor. Nu se știe exact ce presupune ca Romania sa defineasca mai clar regimul de utilizare a biomasei ca resursa energetica, pana in 2023, dar suna mai „uman”.

- Traficul de marfuri in porturile maritime romanești se indreapta, in acest an, spre un nou record absolut, peste valoarea inregistrata in anul 2019, cel mai mare trafic din istoria porturilor maritime romanești, a transmis, miercuri, Compania Naționala Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, marți, ca Romania nu este in pericol sa ramana fara necesarul de gaze naturale cand temperaturile vor atinge cele mai scazute valori in aceasta iarna, deoarece extracția de gaze naturale din depozite este mai mare ca anul trecut. Totodata, premierul Nicolae…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) reia licitația privind angajarea unui consultant pentru suma de 1,5 milioane de euro. Firma de consultanța va trebui sa se ocupe de toate procedurile privind inființarea companiilor mixte care vor construi grupurile pe gaze naturale și parcurile fotovoltaice. Complexul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat joi seara, la Digi24, ca au fost finalizate normele metodologice ale schemei de acordare a compensațiilor pentru facturi. In decembrie nu vor exista facturi necompensate, iar cei care vor refuza sa respecte regula vor fi pedepsiți, susține Popescu.