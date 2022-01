Ministrul Energiei: Venim cu ordonanță pentru noi măsuri de sprijin la energie săptămâna viitoare Guvernul va veni saptamana viitoare cu o ordonanța de urgența pentru noua schema de sprijin pentru consumatorii de energie și ar putea ajuta și alte industrii, pe langa cele sectorul agricol și alimentar, a declarat miercuri ministrul Energiei Virgil Popescu. El a anunțat ca guvernul va interzice debranșarea pentru mai mulți consumatori, pe langa cei vulnerabili. Ministrul a reiterat ca furnizorii care au intocmit facturi eronate fara masurile de sprijin trebuie sa le storneze și sa nu perceapa penalitați. „Am avut o discuție cu privire la prețul la energie electrica și gaze cu privire la masurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

